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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 13:08 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元仍疲弱，在日低略上方

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* 澳元兑美元亚洲盘下午在日低略上方

* 上海股市一度下跌近3.0%，因月底前获利了结卖盘

* 日本出口商今日抛售美元，但121日圆失守

* 亚洲盘由月底资金流动所主导，但主要事件为央行会议

* 美联储今晚开始两日会议。(完)

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