澳洲股市：迟滞交投中收平盘，资源股跌势抵销银行股涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月27日 - 澳洲股市周二收盘近持平，交投迟滞，资源股跌势抵销银行股涨势。本周稍后主要银行将发布全年度业绩。
澳股指标S&P/ASX 200指数 近持平，收报5,346.2点。该指标股指周一小跌0.1%。10月迄今上涨6.5%，有望创2011年以来最佳月度表现。
澳洲国民银行 将于周三公布全年度财报；澳新银行(澳盛银行/ANZ) 则在周四公布业绩。
过去一周此间交投迟滞，市场静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周二和周三的政策会议，及日本央行周五政策决议。美国企业财报表现不一，也令投资人提不起兴致。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”