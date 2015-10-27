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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 13:49 BJT

澳洲股市：迟滞交投中收平盘，资源股跌势抵销银行股涨势

路透悉尼10月27日 - 澳洲股市周二收盘近持平，交投迟滞，资源股跌势抵销银行股涨势。本周稍后主要银行将发布全年度业绩。

澳股指标S&P/ASX 200指数 近持平，收报5,346.2点。该指标股指周一小跌0.1%。10月迄今上涨6.5%，有望创2011年以来最佳月度表现。

澳洲国民银行 将于周三公布全年度财报；澳新银行(澳盛银行/ANZ) 则在周四公布业绩。

过去一周此间交投迟滞，市场静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周二和周三的政策会议，及日本央行周五政策决议。美国企业财报表现不一，也令投资人提不起兴致。(完)

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