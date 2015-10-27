新加坡金融管理局周二发布的半年度宏观经济审议报告表示，今年出台的宽松货币政策足以降低经济增长面临的下行风险，预计随着油价下跌的影响逐渐消退，通胀率将回升。

中国央行货币政策委员会委员黄益平预计，由于结构性减速，中国经济增速明年可能降至6.6%，若坚持“点目标”容易造成被动局面，应落实对经济增长的区间调控框架，以通货膨胀界定增长的上限、以失业率界定增长的下限。

中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，中国并未进入“负利率”时期，综合考虑各经济主体的投资理财行为，当前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于同期CPI水平，总体判断目前仍处于“正利率”时期。

中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。

中国人民银行研究局局长陆磊周一表示，目前总的货币条件“中性适度”偏宽松，未来一段时间宏观调控包括货币当局都必须高度关注流动性冲击。

据路透报价网页显示，香港金管局香港时间周一傍晚向市场注入31亿港元，以平抑港元强势。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一周一表示，日本央行本周无需扩大货币刺激举措，因就业市场依然紧俏。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点

短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点