中国个股：绿地控股设互联网金融事业部，冀三年内产品规模逾千亿元

路透上海10月27日 - 继推出地产宝等互联网金融产品后，中国最大房地产企业--绿地控股 旗下绿地金融控股周二宣布设立互联网金融事业部，并推出线上综合金融服务平台--吉客网，目标是两至三年内其互联网金融产品规模逾一千亿元人民币，注册用户突破千万。

绿地互联网金融事业部不仅整合了绿地金融的金融资产交易中心、财富管理、小额贷款、融资租赁等线下资源，同时将深入挖掘绿地控股在地产、金融、汽车、酒店、消费和体育等多个领域积累的350万会员客户资源，尽力将这些富裕人群转化成互联网平台客户。

“我们的客户基础是高净值中产阶级群体，这是我们的优势。”绿地金融董事长、总裁耿靖在新闻会上表示，吉客网平台的启动，意味着绿地全面进军互联网金融领域，而且瞄准的是一个目前仍相对空白、针对高净值中产阶级客户群的市场。

他称，相对于其他互联网金融创业公司，吉客网依托集团资源，已基本跃过比较烧钱的拓客阶段，只要集中精力做好应用场景、平台、应用和产品等方面的开发，绿地有足够的内部资源向其提供支持，目前尚不用外部融资。

他并指出，在实现目标规划及形成跨越式增长的盈利模式后，互联网金融事业部将独立为公司，吸引外部投资者加入，并择机寻求在资本市场上市。

“吉客网的价值不在于赚多少钱，而在于将集团线下的客户资源连续起来。”他说。

绿地金融周二还与奇虎360 、春秋航空 母公司春秋集团、澳大利亚宝泽金融及其旗下APX亚太证交所等签署战略合作协议，整合各自优势资源、实现平台共建、数据共享、流量互换、优势互补。

据耿靖介绍，在最初阶段，吉客网将线上线下分段布局，线下将试点建设社区综合服务中心，发挥绿地分布在全国各地的高档住宅和中央商务区的物业资源，向其会员提供各种高附加值服务，例如进口商品直送、新能源车快速充电，通过一系列高端体验来提高客户粘性。

吉客网线上则布局房产、汽车、文化教育和健康医疗四大板块，从事财富管理、房地产金融、汽车金融、旅游投资、电商拍卖和网络借贷等六大业务。除了此前已推出的地产宝产品，未来还将陆续推出地铁宝、车库宝、物业宝、众筹集游等各类互联网金融产品。

绿地金融今年7月将注册资本增至90亿元，除了入股上海农村商业银行、锦州银行和东方证券 等金融机构外，并计划通过并购设立搭建自身的“投资+投行”大资管金融全产业链体系。