国际油市：油价续跌，供应过剩疑虑挥之不去

美国原油期货跌破技术支撑位，下跌0.65美元，周二早盘触及九周低位。

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，上周美国原油库存料进一步增加，令人担心市场供过于求。

他称，美国石油减产及对需求的乐观看法，尚未导致油价上涨。

一项初步调查显示，美国10月23日止当周商业原油库存可能连续第五周增加，分析师平均预期库存增加300万桶至4.796亿桶。

据高盛周一公布的一份报告，尽管馏分油库存料减少200万桶，但美国和欧洲馏分油存储利用率接近历史纪录高位。

“库存...(和)美国产量数据持续令市场失望，” 悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

投行Jefferies周二在研究报告中称，较长期来说，石油输出国组织(OPEC)以外的产油国供应量明年应出现2008年以来的首次下降，因上市企业削减资本支出将导致每日减产70万桶，至每日5,270万桶。

Le Brun称，投资者亦在等待本周关键政策会议的结果。

这其中包括周二开始召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，以及周一开始召开的中国中共十八届五中全会。(完)

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