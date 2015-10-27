欧股业绩：诺华制药第三季利润低于预期，受爱尔康及美元因素拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透苏黎世10月27日 - 诺华制药 公布第三财季核心净利下降，低于分析师预期，收购自葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的癌症方面业务及较新产品的表现，未能抵消护眼业务爱尔康(Alcon)的疲软。
美元走强也打击了该公司业绩。
该公司第三财季核心净利为30.6亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为31.28亿美元。营收降至122.65亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为126.2亿美元。
诺华制药周二称，剔除汇率因素的影响，依然预计年度营收增幅在个位数百分比的中段水准，核心营业利润增幅在个位数百分比的高段水准。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。