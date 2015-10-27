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市场报道 | 2015年 10月 27日 星期二 14:48 BJT

欧股业绩：诺华制药第三季利润低于预期，受爱尔康及美元因素拖累

路透苏黎世10月27日 - 诺华制药 公布第三财季核心净利下降，低于分析师预期，收购自葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的癌症方面业务及较新产品的表现，未能抵消护眼业务爱尔康(Alcon)的疲软。

美元走强也打击了该公司业绩。

该公司第三财季核心净利为30.6亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为31.28亿美元。营收降至122.65亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为126.2亿美元。

诺华制药周二称，剔除汇率因素的影响，依然预计年度营收增幅在个位数百分比的中段水准，核心营业利润增幅在个位数百分比的高段水准。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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