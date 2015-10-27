台湾股市：随亚股拉回整理，惟市场看好摩台指结算在高档渐收敛跌幅

路透台北10月27日 - 台湾股市周二收跌，中止连两日涨势。分析师指出，日前台股价涨量缩，凸显短线追高意愿不足，且苹果上日收挫也拖累苹果概念股走势，令今日大盘随亚股拉回整理，惟市场看好周四摩台指有望持在高档结算，尾盘跌幅出现收敛，终场指数力守在8,700点上方，短线料大盘维持高档震荡格局。

台湾加权股价指数 收跌0.50%，报8,701.32点；今日成交初值 为881.13亿台币，上交易日修正后为852.22亿。

〞目前在半年线位置呈现观望态度。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他表示，由于上日大盘逼近8,800点整数关卡，追价意愿并不高，且今日受美股所累，台股随亚股涨多拉回整理，但预料回档幅度有限，因外资在期指持续偏多操作，市场预期摩台指结算在高档的可能性高，大盘暂在8,700点附近整理。

他并预估，明日台股主要交投暂看在8,650-8,850点区间整理。

此外，德盛安联中华新思路基金经理人许廷全表示，综观台股整体结构，风险最高的时期已经过去，资金也从观望转向偏多的态度，促使各类股向上垫高底部。至上日三大法人近期不仅现货站在买方，期指净多单也维持在1.5万口水位，显示市场信心已持续回温，大幅降低短线的风险。

〞只要筹码未出现松动或转向的迹象，年底前指数与个股仍有表现机会。〞他说。

美国股市道指和标普500指数周一小跌，因能源股受油价回落拖累走低，苹果 股价在公布季度财报前一天下滑。