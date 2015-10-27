台湾股市：随亚股拉回整理，惟市场看好摩台指结算在高档渐收敛跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月27日 - 台湾股市周二收跌，中止连两日涨势。分析师指出，日前台股价涨量缩，凸显短线追高意愿不足，且苹果上日收挫也拖累苹果概念股走势，令今日大盘随亚股拉回整理，惟市场看好周四摩台指有望持在高档结算，尾盘跌幅出现收敛，终场指数力守在8,700点上方，短线料大盘维持高档震荡格局。
台湾加权股价指数 收跌0.50%，报8,701.32点；今日成交初值 为881.13亿台币，上交易日修正后为852.22亿。
〞目前在半年线位置呈现观望态度。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他表示，由于上日大盘逼近8,800点整数关卡，追价意愿并不高，且今日受美股所累，台股随亚股涨多拉回整理，但预料回档幅度有限，因外资在期指持续偏多操作，市场预期摩台指结算在高档的可能性高，大盘暂在8,700点附近整理。
他并预估，明日台股主要交投暂看在8,650-8,850点区间整理。
此外，德盛安联中华新思路基金经理人许廷全表示，综观台股整体结构，风险最高的时期已经过去，资金也从观望转向偏多的态度，促使各类股向上垫高底部。至上日三大法人近期不仅现货站在买方，期指净多单也维持在1.5万口水位，显示市场信心已持续回温，大幅降低短线的风险。
〞只要筹码未出现松动或转向的迹象，年底前指数与个股仍有表现机会。〞他说。
美国股市道指和标普500指数周一小跌，因能源股受油价回落拖累走低，苹果 股价在公布季度财报前一天下滑。
亚洲股市今日全面走跌；本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 跌0.42%，中国股市沪综指 跌0.73%，韩股 也收跌0.17%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”