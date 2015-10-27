企业并购：澳洲肉类企业Bindaree向中国同业山东得利斯出售45%股权

路透悉尼10月27日 - 澳洲第四大肉类加工企业Bindaree Beef Group周二表示，已将公司一部分股权出售给中国上市企业--山东得利斯食品股份有限公司 ，利用中澳自由贸易协议签订的机遇发展业务，因中国大陆正在寻找新的市场以满足国内迅速增长的肉类需求。

Bindaree在公告中称，以1.45亿澳元(1.05亿美元)的价格将公司45%股权出售给得利斯，藉此可以利用后者覆盖近7亿人口的销售网络。

该交易可初步测试，中澳两国于6月签署的自贸协定能否推动双方贸易额的增长。中国是澳洲第一大出口市场，目前两国年贸易额超过1,000亿澳元。据澳洲政府称，协定签署后，中国将在10年内完全取消针对澳洲牛肉的进口关税，目前税率高达25%。

“自由贸易协定给澳洲牛肉行业带来好处，有机会向中国供应优质牛肉，受益的将不仅是Bindaree，还有整个澳洲牛肉行业，”Bindaree的财务长James Roger在公告中称。(完)