企业并购：澳洲肉类企业Bindaree向中国同业山东得利斯出售45%股权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月27日 - 澳洲第四大肉类加工企业Bindaree Beef Group周二表示，已将公司一部分股权出售给中国上市企业--山东得利斯食品股份有限公司 ，利用中澳自由贸易协议签订的机遇发展业务，因中国大陆正在寻找新的市场以满足国内迅速增长的肉类需求。
Bindaree在公告中称，以1.45亿澳元(1.05亿美元)的价格将公司45%股权出售给得利斯，藉此可以利用后者覆盖近7亿人口的销售网络。
该交易可初步测试，中澳两国于6月签署的自贸协定能否推动双方贸易额的增长。中国是澳洲第一大出口市场，目前两国年贸易额超过1,000亿澳元。据澳洲政府称，协定签署后，中国将在10年内完全取消针对澳洲牛肉的进口关税，目前税率高达25%。
“自由贸易协定给澳洲牛肉行业带来好处，有机会向中国供应优质牛肉，受益的将不仅是Bindaree，还有整个澳洲牛肉行业，”Bindaree的财务长James Roger在公告中称。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”