《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：中国对美军舰进入南沙岛礁临近海域强烈不满，将严密监视

中国外交部周二表示，对美国拉森号军舰当日未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，表示强烈不满和坚决反对。中方对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，并将继续严密监视有关海空情况，根据需要采取一切必要措施。

--中国数据：9月工业企业利润同比降幅明显收窄，但前景仍不乐观

中国9月工业企业利润同比降幅明显收窄，但在经济下行压力加大的情况下企业效益 仍不乐观。尤其当月企业主营业务收入出现多年来首次同比下降，凸显企业生产经营困难进一步加剧。

--中国就业：三季末登记失业率略升，但未发现普遍性裁员潮--人社部

中国最新公布的三季度末城镇登记失业率略升，但人力资源和社会保障部认为，经济运行仍将保持在合理区间，四季度乃至明年就业形势还将继续保持整体稳定。

--中国经济：明年增速或降至6.6%，应放弃增长“点目标”--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平预计，由于结构性减速，中国经济增速明年可能降至6.6%，若坚持“点目标”容易造成被动局面，应落实对经济增长的区间调控框架，以通货膨胀界定增长的上限、以失业率界定增长的下限。

--中国经济：“破7”并非意味滑出合理区间，短期企稳回升是大概率事件--专家

中国人民日报周二刊登国家发改委宏观经济研究院署名杜飞轮的文章指出，三季度中国经济增速”破7“并非意味着经济滑出合理区间，也不意味经济引擎熄火，应理性看到中国经济增速。

--中国经济：2020年快递业目标年业务收入8千亿元，鼓励各类资本进入--国务院

中国国务院发布意见称，到2020年快递业目标年业务收入达8千亿元人民币，并鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团，鼓励“走出去”参与国际竞争。

--香港数据：9月出口值按年跌4.6%，外围环境短期仍然困难

香港政府统计处周二称，9月香港整体出口和进口货值分别按年下跌4.6%及7.6%，反映全球需求疲弱不振，预计外围环境短期内将仍然困难。

【金融】

--中国央行:9月末社会融资规模存量134.70万亿元，同比增长12.5%

中国央行周二公布，9月末社会融资规模存量为134.70万亿元人民币，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为90.48万亿元，同比增长14.0%。

--中国金融：养老保险基金投资运营有望于2016年启动--人社部

中国养老金入市有望于明年启动。人力资源和社会保障部周二表示，将按照2016年启动实施的目标，尽快出台委托投资资金归集和划拨的办法，按统一流程归集划拨地方养老保险基金的结余资金。

--中国金融：仍处于“正利率”时期，并未进入“负利率”--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，中国并未进入“负利率”时期，综合考虑各经济主体的投资理财行为，当前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于同期CPI水平，总体判断目前仍处于“正利率”时期。

--中国经济：十三五央行利率调控体系有望完善，加强市场预期引导--专家

中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。

--《焦点》外国银行卡担心当局筑监管高墙，难入中国大市场

据知情人士透露，中国考虑对Visa和万事达卡等海外银行卡公司实施严格新规，或将使他们进入中国7万亿(兆)美元银行卡支付市场的计划遭遇挫折。

【固定收益】

--中国公开市场：央行逆回购量缩价跌，配合双降引导市场资金价格下行

继中国周末降息降准后，周二央行公开市场缩量降价操作，七天逆回购利率下降10个基点。业内人士称，央行逆回购利率调降，有利于引导市场资金价格下行；在存款利率管制放开后，公开市场操作利率作为重要的政策基准利率之一，对市场的指导性有望加强。

--中国债市动态：逆回购降价现券收益率和IRS续跌，国开结果偏低再添新火

中国央行双降后，公开市场周二七天期逆回购利率顺势降价，银行间债市早盘现券收益率和利率互换(IRS)因此续跌。稍后国开行招标的新债结果明显低于预期，带动二级市场包括三年金融债等在内的短券收益率进一步下行。

--中国货币市场：资金愈宽回购利率续跌，逆回购利率调降更添乐观情绪

中国银行间市场周二主要回购利率继续明显走低，七天期跌逾8bp(基点)。交易员表示，继上周五“双降”之后，今日央行顺势调低公开市场逆回购利率，进一步引导资金利率稳步下行，提振市场对流动性乐观预期，场内各期限品种供给极为宽裕，惟需求仍多集中在隔夜品种。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.66%，二级情绪向好支撑需求

中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，虽然该期债绝对收益比较有限，但继上周末央行双降后今日公开市场顺势调降逆回购利率，同时一级国开新债招标需求向好，市场整体情绪向暖，料对明日新债需求存支撑，预测均值落在2.66%附近。

--新债招标：安徽省3-10年一般地方债中标利率较下限上浮30-40BP--业内人士

业内人士周二透露， 中国安徽省上午招标的三年、五年、七年和10年四期一般地方债，中标利率分别为3.13%、3.24%、3.36%和3.45%，三年及五年期均较投标下限上浮35个基点，七年期上浮30个基点；10年期上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.4050%，10年3.3458%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率为3.4050%，10年期增发债中标收益率3.3458%，此前预测均值分别为3.50%和3.46%。对应投标倍数4.73倍和3.05倍。

【外汇】

--《焦点》人民币加入SDR篮子或带动全球超过5,000亿美元的需求

外汇分析师表示，国际货币基金组织(IMF)若将人民币纳入指标汇率货币篮子，将相当于给予其官方认可，在未来几年将带动全球对人民币超过5,000亿美元的需求。

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，中间价和中资行结汇盘助推

人民币兑美元即期周二小幅走升。受中间价连续开高以及离岸人民币升值带动，在岸即期顺势高开，交易员称，隔夜美元指数上涨带动中间价上扬，中资行结汇盘最近几日亦持续做多人民币，不过境内隔夜多头获利回补，以及客盘购汇令涨幅收窄。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，市场分歧加大致盘中宽幅震荡

中国股市沪综指周二小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今天大盘低开后一度探底，后逐渐企稳回升。此前被市场忽略的部分个股出现补涨，盘中指数宽幅震荡，表明在目前点位市场分歧仍较大，后市政策预期将决定大盘运行方向。

--香港新股：中金今起招股筹资高至63亿港元，市场料获散户亲睐难度较大

中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）周二开始在港招股，筹资高至62.8亿港元（8.1亿美元）。市场人士表示，近日港股气氛转淡，中金获散户亲睐难度较大。

--美国个股：黑石集团洽购台北101大楼近38%股权--消息

知情消息人士对路透称，黑石集团正在洽谈购买台北金融大楼公司(台北101)将近38%股权。这栋大楼是全球十大最高建筑之一。

--中国企业：华为第三季智能手机出货量同比增63%，中高端手机销售比例升

中国信息与通信解决方案供应商--华为周二称，其第三季智能手机全球出货量达2,740万部，同比增63%，受益于中高端手机销售比例上升。

--中国糖业：受政府进口限制影响，中国食糖进口商加紧取消船货

贸易消息人士称，若北京方面藉由近期推出的许可制度对进口实行更严格管控，中国糖厂未来数月可能取消更多食糖船货。

--企业并购：澳洲肉类企业Bindaree向中国同业山东得利斯出售45%股权

澳洲第四大肉类加工企业Bindaree Beef Group周二表示，已将公司一部分股权出售给中国上市企业--山东得利斯食品股份有限公司 002330.SZ，利用中澳自由贸易协议签订的机遇发展业务，因中国大陆正在寻找新的市场以满足国内迅速增长的肉类需求。 (完) (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)