新兴汇市：疲软美国楼市数据提振亚币；美日央行会议前谨慎情绪弥漫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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泰铢 35.49 35.51 +0.06 -7.30 32.90
菲律宾披索 46.68 46.54 -0.30 -4.20 44.72
印尼卢比 13635.00 13640.00 +0.04 -9.20 12380.00
印度卢比 64.97 64.96 -0.01 -2.98 63.03
马币 4.2710 4.2250 -1.08 -18.13 3.4965
人民币 6.3512 6.3529 +0.03 -2.32 6.2040
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”