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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 14:57 BJT

新兴汇市：疲软美国楼市数据提振亚币；美日央行会议前谨慎情绪弥漫

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.70 121.10 +0.33 -0.86 119.66

坡元 1.3916 1.3920 +0.03 -4.71 1.3260

台币 32.431 32.708 +0.85 -2.20 31.718

韩元 1130.61 1133.80 +0.28 -2.77 1099.30

泰铢 35.49 35.51 +0.06 -7.30 32.90

菲律宾披索 46.68 46.54 -0.30 -4.20 44.72

印尼卢比 13635.00 13640.00 +0.04 -9.20 12380.00

印度卢比 64.97 64.96 -0.01 -2.98 63.03

马币 4.2710 4.2250 -1.08 -18.13 3.4965

人民币 6.3512 6.3529 +0.03 -2.32 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/汪红英/张若琪/郑茵/王颖/张荻)

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