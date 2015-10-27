台湾债市：五年券殖利率随美债小跌，观望美联储政策会议

* 五年指标券殖利率随美债收盘小跌 * 等待周四美联储公布开会结果 * 明日五年公债殖利率区间料在0.760-0.800% 路透台北10月27日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周二收盘小跌，主 要跟随着美债，且台股表现也不佳。不过交易员也说，市场等待周四美国联邦储备理事会的 结果判定方向，目前交投不算热络。 交易员表示，五年公债殖利率目前已处相对偏低水位，虽然资金充斥，但尚无大幅向下 的契机，预估短期内会在区间内盘整。而10年券则因市场观望投资盘的心态，交投意愿更显 低落。 〞最可能就是在区间内盘整，不过还是看美国开会的结果，怕会有鹰派一点的说法，〞 一位外商银行交易员说。美联储决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二、三召开会议 ，本地时间周四凌晨公布结果。 交易员表示，目前看来美国升息已遥遥无期，台湾的经济数据也未见好转，大家心态都 是等着殖利率向上后买入。不过另一方面来讲，目前各方持券也已不少，若久等未见接续买 盘，还是要小心多杀多。 也有小型银行的交易员表示，五年短券殖利率料会在区间之内波动，虽然先前银行买入 很多的二十年公债，但以存续期来看，银行最喜爱的还是五到十年期的公债，目前仍待利多 催化买盘。 也有交易员提到，周五将公布第三季经济成长率，其结果也可能令市场波动。 台湾主计总处周五将公布第三季经济成长率，路透调查15家金融机构中值显示，台湾第 三季经济料较去年同期衰退0.6%，创下六年来低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使 台湾经济顿失成长动能。 美国公债价格周一上涨，指标10年期公债收益率从两周高位回落，因股市下跌和令人失 望的美国新屋销售数据重燃对低风险公债的需求。 他们预估，短期内五年公债104/13的区间料在0.760-0.800%，10年104/12R期的利率则 先看在1.17-1.20%的区间。(完) 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.20 0.7705% 0.7661-0.7753% 110.00 本周国际重要经济数据和事件有 10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议 息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额 年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大 央行副总裁连恩将发表演说； 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值 ；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决 议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1780 5 104/13 0.7705 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)