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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 14:47 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债小跌，观望美联储政策会议

* 五年指标券殖利率随美债收盘小跌
    * 等待周四美联储公布开会结果
    * 明日五年公债殖利率区间料在0.760-0.800%

    路透台北10月27日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周二收盘小跌，主
要跟随着美债，且台股表现也不佳。不过交易员也说，市场等待周四美国联邦储备理事会的
结果判定方向，目前交投不算热络。
    
    交易员表示，五年公债殖利率目前已处相对偏低水位，虽然资金充斥，但尚无大幅向下
的契机，预估短期内会在区间内盘整。而10年券则因市场观望投资盘的心态，交投意愿更显
低落。
    
    〞最可能就是在区间内盘整，不过还是看美国开会的结果，怕会有鹰派一点的说法，〞
一位外商银行交易员说。美联储决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二、三召开会议
，本地时间周四凌晨公布结果。
    
    交易员表示，目前看来美国升息已遥遥无期，台湾的经济数据也未见好转，大家心态都
是等着殖利率向上后买入。不过另一方面来讲，目前各方持券也已不少，若久等未见接续买
盘，还是要小心多杀多。
    
    也有小型银行的交易员表示，五年短券殖利率料会在区间之内波动，虽然先前银行买入
很多的二十年公债，但以存续期来看，银行最喜爱的还是五到十年期的公债，目前仍待利多
催化买盘。
    
    也有交易员提到，周五将公布第三季经济成长率，其结果也可能令市场波动。
 
    台湾主计总处周五将公布第三季经济成长率，路透调查15家金融机构中值显示，台湾第
三季经济料较去年同期衰退0.6%，创下六年来低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使
台湾经济顿失成长动能。 
 
      
    美国公债价格周一上涨，指标10年期公债收益率从两周高位回落，因股市下跌和令人失
望的美国新屋销售数据重燃对低风险公债的需求。 

    他们预估，短期内五年公债104/13的区间料在0.760-0.800%，10年104/12R期的利率则
先看在1.17-1.20%的区间。(完)
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   -0.20      0.7705%   0.7661-0.7753%     110.00
    本周国际重要经济数据和事件有 
    10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议
息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额
年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大
央行副总裁连恩将发表演说；

    10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值
；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决
议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值；
    
    10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1
0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者
信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所
有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在
该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这
是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管
：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说；
    
    10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、
核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率
决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办
活动上的讨论会；
    
    11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1780
          5      104/13                        0.7705
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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