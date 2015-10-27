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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 14:59 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：亚洲时段避险交易盛行

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* 美元/日圆跌0.31%，澳元/日圆跌0.39%，澳元/美元和欧元/美元持平，10年期美国公债收益率报2.0547%

* 日本股市日经指数跌0.9%，中国股市沪综指涨0.29%，明晟MSCI日本外亚太股指跌0.33%，美国原油期货跌1.41%，布兰特原油期货跌0.97%

* 叶伦需在10月会议上发出强烈信号，才能使市场相信12月会升息

* 中国新华社发表国际时评文章称，美国南海炫武不负责任，中国维护驻守岛礁不应过度解读

* 法国财长萨潘称，欧洲央行进一步放宽政策恐有难度 (完)

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