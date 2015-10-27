台湾汇市：台币随亚币小幅收升，美国新屋销售骤降令美元承压

* 美国新屋销售骤降，台币随亚币升值 * 午后外资汇出，NDF转溢价 * 明日实质交易区间暂看32.350-32.450 路透台北10月27日 - 台币兑美元 周二微幅收升。交易员指出，美国新屋销售骤降令美元承压， 人民币与韩元走升，带动台币走扬。不过市场等待美联储(FED)议息会议结论，使得实质交易区间变动有限。 不过他们表示，午后外资转为汇出，海外NDF一个月美元/台币换汇点由折价转为小幅溢价，此令台币升值 幅度收敛。海外对台币转趋保守，可能与美元空头在美联储公布会议结论前回补，以及离岸人民币与在岸价差 无法收敛等因素有关。 〞下午外资一直买(美元)，跟早上变化蛮大的。〞一位公股银行交易主管说。 另一大型民营银行交易员则称，除了FED议息会议外，市场也在等候周五日本央行的政策会议结论；不过 一般预料暂时不会进一步放松政策，这或许也与今日外资转为汇出有关。 〞股市已经测到相对高的地方，日本若不QE，外资会获利了结。〞他说。 不过他们认为，纵然国际间变数不少，但台币因月底出口商有抛汇需求，大升大贬的机率都不高，短线还 是会在32.300-32.500间盘整。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点自折价转小幅溢价。指标一个 月美元/台币远汇 尾盘报32.430/32.455，上日收在32.355。 今日台币实质交易区间在32.354-32.439；上日交易区间在32.395-32.464。交易员预估，明日台币实质交 易区间暂看在32.350-32.450。 多数新兴亚洲货币周二微升，令人失望的美国楼市数据削弱了人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今 年升息的押注。 韩元小幅走坚，韩元兑美元 在本地市场收报1,131.0，周一收 盘价报1,133.8。 台湾股市周二收跌，中止连两日涨势。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转卖超1.38亿台 币，中止连八个交易日买超；上交易日修正后为买超112.60亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；美国9月 耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额年率；英国第三季国内生産总值(GDP )初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大央行副总裁连恩将发表演说； 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值；新西兰央行利率 决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决议并将公布货币政策报告；澳洲第三 季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国10月就业数据；欧 元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者信贷和M4货供额；德国10月CPI和HI CP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚 特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(J oaquim Levy)，这是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、核心PCE物价指数 ；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率决议；俄罗斯央行宣布利率决定； 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.676 32.708 32.354-32.708 32.708 8.00 7.05 司 元太外汇经纪公 32.678 32.710 32.355-32.710 32.710 4.03 4.20 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.015/0.005 -0.045/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)