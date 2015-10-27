日股业绩：发那科第二季获利不及预期，因中国工厂自动化需求放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月27日 - 由于中国工厂自动化需求放缓，日本机器人生产商发那科(Fanuc) 第二季净利较上年同期下降，略逊于市场预期。
该公司表示，截至9月底的三个月净利从上年同期的490亿日圆降至410亿日圆(3.4亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的19位分析师的平均预估为440亿日圆。
“在工厂自动化业务方面，面向国内和欧洲生产设备产业的营收基本持平，但中国的放缓情况变得明显，”发那科周二声明指出。
该公司将上半年派息提高至每股281.86日圆，上年同期为每股144.69日圆。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”