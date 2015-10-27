日股业绩：发那科第二季获利不及预期，因中国工厂自动化需求放缓

路透东京10月27日 - 由于中国工厂自动化需求放缓，日本机器人生产商发那科(Fanuc) 第二季净利较上年同期下降，略逊于市场预期。

该公司表示，截至9月底的三个月净利从上年同期的490亿日圆降至410亿日圆(3.4亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的19位分析师的平均预估为440亿日圆。

“在工厂自动化业务方面，面向国内和欧洲生产设备产业的营收基本持平，但中国的放缓情况变得明显，”发那科周二声明指出。