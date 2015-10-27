《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受苹果供应商股价下跌打压收低，静待多国央行动态

日本股市周二收低，在苹果公司今日晚间公布财报前，TDK和村田制作所等苹果供应商股价下挫；本周多个重要央行关键事件结果出炉前，投资人心态审慎。日经指数收低0.9%至18,777.04点。东证股价指数下跌1.0%至1,543.11点，JPX日经400指数亦跌1.0%，至13,838.07点。

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，市场分歧加大致盘中宽幅震荡

中国股市沪综指小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今天大盘低开后一度探底，后逐渐企稳回升。此前被市场忽略的部分个股出现补涨，盘中指数宽幅震荡，表明在目前点位市场分歧仍较大，后市政策预期将决定大盘运行方向。沪综指收报3,434.34点，涨4.76点或0.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,081亿元人民币，上个交易日为4,531亿元。

--香港股市：小幅收高，扳回早盘跌幅

香港股市恒生指数小幅收高，逐步收复早盘失地，追随内地股市走势。金融和资源类股早盘领跌，但午后买盘涌现，恒生指数最终收高0.1%报23,142.73点。恒生国企指数也削减早盘时的跌幅，但终场仍收跌0.3%报10,714.79点。恒生指数成份股共计成交16亿股。

--汇市：美元下滑，美联储会议前股市承压

美元在亚洲市场下滑，受亚洲股市普遍下跌牵动，美联储今日稍晚将开始召开为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。此消息加剧了避险情绪。0822GMT时，美元/日圆跌0.56%，报120.39，欧元/美元微跌0.03%，报1.1053，澳元/美元涨0.1%，报0.7253美元，澳元/日圆跌0.5%，报87.31日圆。美元指数跌0.11%，报96.758。

--国际油市：油价续跌，供应过剩疑虑挥之不去

油价下跌，跌势延续至第三周，受累于供应过剩担忧，以及美国库存数据料显示原油库存再次增加。0855 GMT，12月布兰特原油期货下跌0.34美元至每桶47.20美元，上日结算价跌0.45美元。12月美国原油期货下滑0.48美元至每桶43.50美元，上日收低0.62美元。

--全球金市：金价维持在1,160美元上方，聚焦美联储会议

金价维持在每盎司1,160美元上方，投资人继续离场观望，静待美联储今日稍晚召开会议，以期从中一窥美国加息时机的线索。0856GMT，现货金报每盎司1,165.15美元。金价上周五曾跌至近两周低位1,158.77美元，但此后即因美元部份回吐近期涨幅转而走坚。

--金属期市：伦铜上涨，交易商关注主要央行会议

伦敦期铜上涨，但仍守在近期区间，因本周主要央行会议召开前，市场气氛谨慎。0857 GMT，三个月期铜涨0.78%至每吨5,231.50美元，周一收盘略升。铜价已经失去了进一步脱离8月末5,000美元以下六年低点的动力。上海期货交易所期铜涨0.5%至每吨39,310元(6,189美元)。