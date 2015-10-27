欧股业绩：BP第三季获利优于预期，但今年第三度调降资本支出

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月27日 - 石油业巨擘BP 今年第三度调降全年资本支出，因其正在应付油价腰斩情势。
BP周二表示，今年投资金额将接近190亿美元，低于先前预估的200亿美元以下，年度资本支出将降至170-190亿美元直到2017年。
BP公布第三季基本重置成本获利、也就是该公司定义的净利为18亿美元，优于分析师平均预估的12亿美元。
“这一切都支持我们将维持股息、长期增加自由现金流及股东分配等强势优先事项，”BP执行长Bob Dudley在一份声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。