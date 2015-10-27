欧股业绩：BP第三季获利优于预期，但今年第三度调降资本支出

路透伦敦10月27日 - 石油业巨擘BP 今年第三度调降全年资本支出，因其正在应付油价腰斩情势。

BP周二表示，今年投资金额将接近190亿美元，低于先前预估的200亿美元以下，年度资本支出将降至170-190亿美元直到2017年。

BP公布第三季基本重置成本获利、也就是该公司定义的净利为18亿美元，优于分析师平均预估的12亿美元。

“这一切都支持我们将维持股息、长期增加自由现金流及股东分配等强势优先事项，”BP执行长Bob Dudley在一份声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)