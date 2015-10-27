金属期市：伦铜上涨，交易商关注主要央行会议

“矿商已数番削减产量，这或许会使投资者对于做空铜三思而行...而且铜进口也比较强劲。我认为(铜价)有点超卖。”

0716 GMT，三个月期铜 涨0.8%至每吨5,233美元，周一收盘略升。铜价已经失去了进一步脱离8月末5,000美元以下六年低点的动力。

上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨39,310元(6,189美元)。

铜需求也有一些利好因素，数据显示显示美国9月份独栋新屋销量降至近一年低位，之前曾连增两月。但房价上升意味着楼市依然稳健。

另外周一召开的中共十八届五中全会为重要事件，该会议将侧重于中国金融改革以及如何将经济增长维持在约7%的水平。

LME铝价跌至1,500美元之下的六年低位，市场更加关注中国铝出口。

中国期锡 自2月份推出以来累计跌20%，现逼近每吨96,500元的纪录低位，若失守则将加重LME期锡 的压力，LME期锡周二跌0.4%至15,435美元。(完)

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