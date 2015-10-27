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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 16:04 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆技术面云带底部之上有买家愿意出价

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*美元兑日圆上周强劲涨势止步于121.79日圆前

*121.79日圆为8月跌势61.8%的回撤位

*空头希望该汇率能跌破云带底部120.27日圆

*在120.35日圆有买方愿意出价，该水平高于上周五低点120.22日圆以及云带底部

*预计该汇率或反弹

*技术图见link.reuters.com/fet85w(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉; 审校 李春喜)

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