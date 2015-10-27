重温稿-《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.66%，二级情绪向好支撑需求

* 招标品种: 财政部三年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(28日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2.62%-2.74%

* 预测均值: 2.66%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月27日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，虽然该期债绝对收益比较有限，但继上周末央行双降后今日公开市场顺势调降逆回购利率，同时一级国开新债招标需求向好，市场整体情绪向暖，料对明日新债需求存支撑，预测均值落在2.66%附近。

“2.66%-2.70%吧，加权到2.65%也有可能啊，现在市场情绪这么好，”上海一银行交易员称，今天国开新债结果也不错，估计还会延续吧。

国开行上午招标的一至10年五期债，利率依次为2.49%、2.98%、3.1577%、3.4050%和3.3458%，均明显低于预期。除一年期较预测均值低6bp外，其他期限偏低10bp左右。

“因为这期限收益太低，配置户基本量走起，剩余的就看交易户怎么看吧。”北京一银行交易员认为，好些机构都宁愿买金融债不买国债，因为这个期限国债确实不算流动性好的品种。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.7533%。本次续发国债的标的券150022券最新成交收益率 在2.74%。

继周末降息降准后，中国央行周二公开市场缩量降价操作，七天逆回购利率下降10个基点。业内人士称，央行逆回购利率调降，有利于引导市场资金价格下行；在存款利率管制放开后，公开市场操作利率作为重要的政策基准利率之一，对市场的指导性有望加强。

明日招标新债为今年第22期 三年国债的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

10月28日招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至11月2日进行分销；11月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年9月24日开始计息；票面利率2.92%；按年付息。(完)