台湾个股：兆丰金控现金增资案，每股发行订为21.01台币

兆丰金称，这次现增订价是依订价基准日前一、三及五个营业日平均收盘价，并参考主办承销商的建议，及该公司今年9月底每股净值做为订价的基准，折价幅度约为12%，为近年来台湾上市金控公司现增案中，唯一未低于净值订价者。