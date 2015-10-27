台湾个股：兆丰金控现金增资案，每股发行订为21.01台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月27日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 周二公布，该公司普通股现金增资11.5亿股案，每股发行价格订在21.01台币。
兆丰金称，这次现增订价是依订价基准日前一、三及五个营业日平均收盘价，并参考主办承销商的建议，及该公司今年9月底每股净值做为订价的基准，折价幅度约为12%，为近年来台湾上市金控公司现增案中，唯一未低于净值订价者。
兆丰金指出，这次现增募资总金额将达241.615亿台币，增资后股本将提高至1,360亿台币，所募集到的资金除保留86亿台币用于充实金控营运资金外，其余155.615亿台币将全数增资兆丰银行，藉此以提升其资本适足率及扩大业务所需。
兆丰金控周二以每股24.2台币平盘价作收。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”