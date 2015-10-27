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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 16:30 BJT

台湾个股：兆丰金控现金增资案，每股发行订为21.01台币

路透台北10月27日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 周二公布，该公司普通股现金增资11.5亿股案，每股发行价格订在21.01台币。

兆丰金称，这次现增订价是依订价基准日前一、三及五个营业日平均收盘价，并参考主办承销商的建议，及该公司今年9月底每股净值做为订价的基准，折价幅度约为12%，为近年来台湾上市金控公司现增案中，唯一未低于净值订价者。

兆丰金指出，这次现增募资总金额将达241.615亿台币，增资后股本将提高至1,360亿台币，所募集到的资金除保留86亿台币用于充实金控营运资金外，其余155.615亿台币将全数增资兆丰银行，藉此以提升其资本适足率及扩大业务所需。

兆丰金控周二以每股24.2台币平盘价作收。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)

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