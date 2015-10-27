国际油市：嘉能可董事长海沃德支持OPEC保卫市场份额的决定

路透开普敦10月27日 - 嘉能可 董事长海沃德(Tony Hayward)周二称，石油输出国组织(OPEC)保卫市场份额、回击美国页岩油势力崛起的决定“完全合理”，未来可能将面临一段持续的低油价时期。

海沃德称，低油价刺激了需求，今年的日需求量或较2014年增加200万桶，但伊朗和利比亚是可能影响全球供需变化的不定变数。