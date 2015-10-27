国际油市：嘉能可董事长海沃德支持OPEC保卫市场份额的决定

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透开普敦10月27日 - 嘉能可 董事长海沃德(Tony Hayward)周二称，石油输出国组织(OPEC)保卫市场份额、回击美国页岩油势力崛起的决定“完全合理”，未来可能将面临一段持续的低油价时期。
海沃德称，低油价刺激了需求，今年的日需求量或较2014年增加200万桶，但伊朗和利比亚是可能影响全球供需变化的不定变数。
“我认为若没有任何形式的干预，我们确实需要作好准备迎接一段持续的低油价时期，”海沃德在开普敦的一个非洲油气会议上表示。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。