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货币新闻 | 2015年 10月 27日 星期二 16:39 BJT

国际油市：嘉能可董事长海沃德支持OPEC保卫市场份额的决定

路透开普敦10月27日 - 嘉能可 董事长海沃德(Tony Hayward)周二称，石油输出国组织(OPEC)保卫市场份额、回击美国页岩油势力崛起的决定“完全合理”，未来可能将面临一段持续的低油价时期。

海沃德称，低油价刺激了需求，今年的日需求量或较2014年增加200万桶，但伊朗和利比亚是可能影响全球供需变化的不定变数。

“我认为若没有任何形式的干预，我们确实需要作好准备迎接一段持续的低油价时期，”海沃德在开普敦的一个非洲油气会议上表示。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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