更新版 1-中国汇市：客盘购汇遭中资行强力对冲人民币收盘微跌，料维稳以待SDR

* 人民币微收跌，中间价则小升 * 客盘购汇多，但中资行结汇盘更汹涌 * 整体结购汇比较均衡，汇价区间震荡 * SDR评估结果出来前市场料维稳 (新增评论和收盘报价) 路透北京10月27日 - 人民币兑美元即期 周二微收跌，整体波幅较日前有所 收窄，中间价则小升；交易员称，中资行结汇盘最近几日持续做多人民币，对冲客盘购汇需 求；预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前市场料维稳。 交易员指出，虽然客盘购汇不少，尤其是一些大公司的财务公司都有购汇盘出炉，但完 全被中资大行的结汇力量对冲，市场结购汇整体平衡；离岸CNH 近期连续偏弱，与 在岸汇价价差维持在近400点子左右，这或更体现市场对人民币的整体判断，而境内汇价亦 是央行干预下的正常表现，短期这种小幅偏离状态料延续。 “维持区间波动，SDR宣布之前，不会大幅波动，肯定是维稳，...都这么长时间了，不 会差这么几天的。”一股份行交易员指出。 交易员指出，最近几天政策性银行的结汇盘很多，基本对冲了客盘购汇力量，不过整体 市场的自营交易已经很少，波动也不大，大致运营区间在6.3450-6.3550之间。“政策性银 行不计成本结汇，如果没有这部分，人民币最起码到6.38附近去了吧。” 中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利 率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率 形成机制，完善金融监管。 全球汇市方面，美元周二微跌，大多数亚洲货币小幅反弹，美联储今日稍晚将开始召开 为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。令人失望的美国楼市数据削弱了人们对美联储今年升 息的押注。 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3530。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3532 6.3529 0.00% 中间价 6.3494 6.3549 0.09% 成交额 208.56亿美元 200亿美 元 日内波动幅度(pips) 77 日高6.34 日低6.3538 61 今年以来升贬幅度 -2.35% 2005年汇改以来升贬幅度 30.27% 1年期美元/人民币掉期 +1,100 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3889 6.388 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.537 6.5335 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯)