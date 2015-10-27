《汇市简讯》美元迈向1.32加元，受油价下跌推动

0828GMT

* 加元继续受油价下跌拖累，西德克萨斯中质油日内跌50美分

* 美国原油跌至每桶43.50美元，就在两周前还在每桶50美元

* 美元报1.3184加元，为迄今日内高点，同时也为周一高点

* 卖单在1.32加元，1.3198加元为上周五触及的三周高点

* 加拿大央行副总裁将于1530GMT在新斯科舍发表讲话

* 美国9月份耐久财订单将于1230GMT公布(完)

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