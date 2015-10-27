《汇市简讯》美元迈向1.32加元，受油价下跌推动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 加元继续受油价下跌拖累，西德克萨斯中质油日内跌50美分
* 美国原油跌至每桶43.50美元，就在两周前还在每桶50美元
* 美元报1.3184加元，为迄今日内高点，同时也为周一高点
* 卖单在1.32加元，1.3198加元为上周五触及的三周高点
* 加拿大央行副总裁将于1530GMT在新斯科舍发表讲话
* 美国9月份耐久财订单将于1230GMT公布(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。