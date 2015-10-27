欧元债市：欧元区债券收益率追随油价下行，塞浦路斯将发债

投资者正在等待，看美联储周三结束会议时是否会淡化12月升息前景，同时日本央行可能在周五发出进一步的宽松讯号。

“我们认为，目前正处在全球新一波货币宽松周期的开端，这个周期是欧洲央行在上周四引爆的，”RBC首席欧洲宏观经济策略师Peter Schaffrik说。

货币政策进一步放宽的前景，加上油价 跌势进入第三周，打压10年期德国公债收益率跌破0.50%心理关口，但塞浦路斯公债收益率逆势上升，因该国开始发行10年期新债。

荷兰和意大利周二也在发债。

投资者还将关注一系列美国经济数据，包括周二稍晚的耐久财订单，看是否出现疲弱迹象，给决策者提供维持宽松货币环境的理由。

德国10年期公债 收益率当日下跌1个基点至0.49%，投资者最近几个月对收益率0.5%以下水准的追价意愿受限，因5月那波大跌抛售还记忆犹新。

除塞浦路斯公债外，其它欧元区公债收益率跌幅与德债接近。(完)

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