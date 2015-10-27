欧元债市：欧元区债券收益率追随油价下行，塞浦路斯将发债

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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投资者正在等待，看美联储周三结束会议时是否会淡化12月升息前景，同时日本央行可能在周五发出进一步的宽松讯号。
“我们认为，目前正处在全球新一波货币宽松周期的开端，这个周期是欧洲央行在上周四引爆的，”RBC首席欧洲宏观经济策略师Peter Schaffrik说。
货币政策进一步放宽的前景，加上油价 跌势进入第三周，打压10年期德国公债收益率跌破0.50%心理关口，但塞浦路斯公债收益率逆势上升，因该国开始发行10年期新债。
荷兰和意大利周二也在发债。
投资者还将关注一系列美国经济数据，包括周二稍晚的耐久财订单，看是否出现疲弱迹象，给决策者提供维持宽松货币环境的理由。
德国10年期公债 收益率当日下跌1个基点至0.49%，投资者最近几个月对收益率0.5%以下水准的追价意愿受限，因5月那波大跌抛售还记忆犹新。
除塞浦路斯公债外，其它欧元区公债收益率跌幅与德债接近。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/郑茵 审校 蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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