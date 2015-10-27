《全球汇市》日圆上涨，美联储会议前的审慎氛围令避险货币受益

“典型的风险资产价格均显得有些疲软，但波动不大，”他说，“我认为这种状况不会导致新兴市场抛售潮起，也不会导致相关避险资产走强，因为我认为相关市场的不少仓位已经了结。”

欧洲汇市外汇交易商的主要焦点为0930 GMT公布的英国经济增长数据，如果该数据强劲，对英国央行进行金融危机以来首次加息的预期可能提前，从而提振英镑。

欧元兑美元 跌0.1%至1.1050美元，自上周四欧洲央行总裁德拉吉发表讲话以来累计跌逾2%。周一公布的德国企业信心数据略好于预期，未能给欧元带来多少提振。

“德拉吉将令人失望的通胀趋势归咎于欧元过去几个月的升值，”德国商业银行分析师在研究报告中写道。

“这意味着即便经济方面传来好消息，欧元不太可能进一步上涨。欧洲央行将要确保欧元不会升值。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1038 1.1056 -0.16 -8.75 1.2097

美元/日圆 120.46 121.07 -0.50 0.84 119.68

欧元/日圆 132.97 133.88 -0.68 -8.44 144.77

美元/瑞郎 0.9837 0.9835 0.02 -1.05 0.9941

英镑/美元 1.5339 1.5349 -0.07 -1.50 1.5573

美元/加元 1.3186 1.3150 0.27 13.50 1.1618

澳元/美元 0.7250 0.7246 0.06 -11.24 0.8168

新西兰元/美元 0.6775 0.6782 -0.10 -13.11 0.7797

欧元/瑞郎 1.0860 1.0873 -0.12 -9.70 1.2026

欧元/英镑 0.7195 0.7200 -0.07 -7.22 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3932 9.4055 -0.13 -0.17 9.4688

美元/挪威克朗 8.4053 8.3249 0.97 12.49 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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