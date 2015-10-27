中国新债：河南下周二将招标发行总额553.08亿元一般和专项地方债

路透上海10月27日 - 中国河南省财政厅周二公告，将于下周二(11月3日)招标发行总额553.0776亿元人民币地方债，其中一般债342.4038亿元，专项债210.6738亿元。

上述一般地方债为河南今年第三批一般债，其中置换债券238.5038亿元，新增债券为103.9亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，三年期计划发行规模为70.4038亿元，五和七年期均为102亿元，10年期为68亿元。

而专项债为河南省今年第二批，其中置换专项债券159.6738亿元，新增专项债券51亿元，期限亦为3-10年，计划发行规模分别为42.6738亿元、63亿元、63亿元和42亿元。

具体招标时间上，一般债为11月3日上午9:20-10:00，专项债为10:20-11:00；两批债均自11月4日起发行并计息，11月6日发行结束。大公国际资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

安徽省今日上午结束招标的四期一般地方债，三年及五年期均较投标下限上浮35个基点，七年上浮30个基点，10年上浮40个基点并创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。 此前9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp。(完)

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here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)