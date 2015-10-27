路透10月27日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：正从支撑线1.0965美元处展开小幅反弹，我们预计该点位将经受住最初的考验，但反弹可能依然乏力。欧元/美元料将反弹至1.1080/1.1140，但我们认为下波跌势只是迟早问题，预计会跌至1.0808和3月低点1.0457。

美元/瑞郎： 将很快遭遇重要阻力位0.9855瑞郎。虽然我们认为该点位将经受住最初的考验，但预计最终可能被攻破，而且我们仍看好长期趋势。

英镑/美元：短期内将守住20日移动均线切入位1.5326美元，在上周四出现重大日内反转下行后，该点位料仅能暂时提供支撑。注意力已转至潜在支撑位上，该货币对必须跌破1.5280，才能缓解当前所面临的上行压力，但要将1.5108低点再度作为下行目标，英镑/美元则必须先跌破1.5200美元。更为重要的支撑位1.5086/1.5000 (61.8%的回档位及心理支撑位)料能提供更强有力的支撑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1037 1.1056 -0.17 -8.76 1.2097

美元/日圆 120.48 121.07 -0.49 0.85 119.68

欧元/日圆 132.97 133.88 -0.68 -8.44 144.77

美元/瑞郎 0.9837 0.9835 0.02 -1.05 0.9941

英镑/美元 1.5335 1.5349 -0.09 -1.52 1.5573

美元/加元 1.3188 1.3150 0.29 13.51 1.1618

澳元/美元 0.7248 0.7246 0.03 -11.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6772 0.6782 -0.15 -13.15 0.7797

欧元/瑞郎 1.0859 1.0873 -0.13 -9.70 1.2026

欧元/英镑 0.7196 0.7200 -0.06 -7.21 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3923 9.4055 -0.14 -0.18 9.4688

美元/挪威克朗 8.4073 8.3249 0.99 12.52 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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