路透基点：国泰金筹措两笔总共400亿台币的七年期贷款--TRLPC

路透香港10月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司国泰金 正通过牵头行兼簿记行--台湾银行和兆丰国际商业银行筹措两笔七年期定期贷款，总规模为400亿台币(12.3亿美元)。

借款方为国泰金的控股公司万宝开发和霖园投资，万宝开发欲贷款220亿台币，霖园投资欲贷款180亿台币，两笔交易以国泰金股份作担保。

兆丰国际商业银行为万宝贷款案的额度代理行，台湾银行是霖园投资贷款案的额度代理行。

利率以台湾次级买卖利率报价定盘利率(Taibir02)为基准，根据担保股票的市值与两笔贷款总值之比而定。

如果该比例低于110%，则加码139个基点；如果该比例在110%-120%之间，则加码134个基点；如果该比例在120%-130%之间，则加码129个基点，如果在130%-140%之间，则加码124个基点；如果高于140%，则加码119个基点。

受邀银行可按比例分两个层级同时参与以上贷款：出资不低于48亿台币的，可获得牵头行头衔，前端费为22个基点；出资在20亿-47.9亿台币的，可获得一般参贷行头衔，前端费为12个基点。

这两笔贷款可在享受两年宽限期之后分11期偿还，每半年偿还一次，前10期每次偿还1.5%，最后一期偿还85%，平均年限在6.5875年。

回复截止日期为本周五。