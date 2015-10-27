路透基点：国泰金筹措两笔总共400亿台币的七年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司国泰金 正通过牵头行兼簿记行--台湾银行和兆丰国际商业银行筹措两笔七年期定期贷款，总规模为400亿台币(12.3亿美元)。
借款方为国泰金的控股公司万宝开发和霖园投资，万宝开发欲贷款220亿台币，霖园投资欲贷款180亿台币，两笔交易以国泰金股份作担保。
兆丰国际商业银行为万宝贷款案的额度代理行，台湾银行是霖园投资贷款案的额度代理行。
利率以台湾次级买卖利率报价定盘利率(Taibir02)为基准，根据担保股票的市值与两笔贷款总值之比而定。
如果该比例低于110%，则加码139个基点；如果该比例在110%-120%之间，则加码134个基点；如果该比例在120%-130%之间，则加码129个基点，如果在130%-140%之间，则加码124个基点；如果高于140%，则加码119个基点。
受邀银行可按比例分两个层级同时参与以上贷款：出资不低于48亿台币的，可获得牵头行头衔，前端费为22个基点；出资在20亿-47.9亿台币的，可获得一般参贷行头衔，前端费为12个基点。
这两笔贷款可在享受两年宽限期之后分11期偿还，每半年偿还一次，前10期每次偿还1.5%，最后一期偿还85%，平均年限在6.5875年。
回复截止日期为本周五。
所筹款项大部分作为国泰金2010年11月完成的两笔类似结构贷款的再融资，余者作资本开支。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”