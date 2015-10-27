台湾金融：金管会建立侦测金融机构重大风险机制，关注海外受信投资曝险

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月27日 - 监于国际金融情势及股汇市波动变化快速，台湾金管会周二公布建立侦测金融机构重大风险机制，侦测重点包括海外曝险等五大项目，即起生效，并将于年底前依照新规要求请金融业逐月申报相关监理资料。
金管会检查局局长王俪娟今日在记者会并表示，将针对银行、证券及保险等海外曝险进行侦测，包括高国家风险地区的金融业海外转投资事业、投资及受信业务等曝险情形。
至于高国家风险地区的范围，王俪娟补充说，“大家比较关注的是中国及欧盟比较有国家风险的国家，还有俄罗斯。”
五大侦测重点除了海外曝险外，还包括获利来源、投资项目、表外项目及民众陈情。王俪娟并提及未来每月将召开场外监控平台会议，由金管会主委曾铭宗亲自主持，研商适当的监理措施。
至于获利来源部分，王俪娟举例称，此前很多家银行对人民币衍生品TRF(目标可赎回远期合约)业务都是倍数成长，因此将针对金融业获利成长迅速的业务项目进行分析，并了解其业务操作模式。
据金管会资料显示，2015年第三季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,627.87亿台币，占净值比重则持平于上季的0.62倍。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”