台湾金融：金管会建立侦测金融机构重大风险机制，关注海外受信投资曝险

路透台北10月27日 - 监于国际金融情势及股汇市波动变化快速，台湾金管会周二公布建立侦测金融机构重大风险机制，侦测重点包括海外曝险等五大项目，即起生效，并将于年底前依照新规要求请金融业逐月申报相关监理资料。

金管会检查局局长王俪娟今日在记者会并表示，将针对银行、证券及保险等海外曝险进行侦测，包括高国家风险地区的金融业海外转投资事业、投资及受信业务等曝险情形。

至于高国家风险地区的范围，王俪娟补充说，“大家比较关注的是中国及欧盟比较有国家风险的国家，还有俄罗斯。”

五大侦测重点除了海外曝险外，还包括获利来源、投资项目、表外项目及民众陈情。王俪娟并提及未来每月将召开场外监控平台会议，由金管会主委曾铭宗亲自主持，研商适当的监理措施。

至于获利来源部分，王俪娟举例称，此前很多家银行对人民币衍生品TRF(目标可赎回远期合约)业务都是倍数成长，因此将针对金融业获利成长迅速的业务项目进行分析，并了解其业务操作模式。