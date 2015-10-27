德国经济：今年出口料创新高，欧美需求增长抵销中国放缓-外贸协会

路透柏林10月27日 - 德国外贸协会(BGA)提高今年出口成长预估，称欧洲及美国的需求将抵销新兴市场转弱、以及大众(福斯/Volkswagen)汽车 排放丑闻的负面冲击。

BGA周二表示，预期今年德国出口将成长6%，进口成长4%。

“进出口都将创新高，”BGA在声明中指出。预料将持续成长，主要拜欧洲及美国强劲需求之赐，弥补中国放缓绰绰有余。