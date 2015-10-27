德国经济：今年出口料创新高，欧美需求增长抵销中国放缓-外贸协会

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透柏林10月27日 - 德国外贸协会(BGA)提高今年出口成长预估，称欧洲及美国的需求将抵销新兴市场转弱、以及大众(福斯/Volkswagen)汽车 排放丑闻的负面冲击。
BGA周二表示，预期今年德国出口将成长6%，进口成长4%。
“进出口都将创新高，”BGA在声明中指出。预料将持续成长，主要拜欧洲及美国强劲需求之赐，弥补中国放缓绰绰有余。
“大众汽车丑闻将不会对德国产品良好声誉造成长期伤害，”BGA称，并表示，德国产业不是只有一家大型汽车业者，许多规模较小业者及家族企业并未受到影响。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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