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债券 | 2015年 10月 27日 星期二 18:07 BJT

德国经济：今年出口料创新高，欧美需求增长抵销中国放缓-外贸协会

路透柏林10月27日 - 德国外贸协会(BGA)提高今年出口成长预估，称欧洲及美国的需求将抵销新兴市场转弱、以及大众(福斯/Volkswagen)汽车 排放丑闻的负面冲击。

BGA周二表示，预期今年德国出口将成长6%，进口成长4%。

“进出口都将创新高，”BGA在声明中指出。预料将持续成长，主要拜欧洲及美国强劲需求之赐，弥补中国放缓绰绰有余。

“大众汽车丑闻将不会对德国产品良好声誉造成长期伤害，”BGA称，并表示，德国产业不是只有一家大型汽车业者，许多规模较小业者及家族企业并未受到影响。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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