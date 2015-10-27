马来西亚期市：棕榈油期货因马币走贬而上涨1.8%，但需求放缓限制涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
他补充称，本地棕榈油榨商协会10月预估产出增加，与季节性产出下滑的趋势相左。
“若这样的形势维持下去，10月底的库存可能接近290-300万吨。此一疑虑已经渗入市场。”
成交量为38,886口，高于平常的35,000口。
马币贬值通常会对棕榈油价格提供一些支撑，因这会使得棕榈油对于海外买家而言更为便宜。
马币兑美元周二贬值0.9%，受到原油价格下跌以及本地股市表现欠佳打击。
周一船货检验数据显示，棕榈油的出口需求放缓，10月1-25日期间出口较上月下滑8-9%。
路透大宗商品及能源市场技术分析师王涛表示，棕榈油料将跌至每吨2,235马币，因其已跌破2,264马币的支撑。(完) (编译 白云/张明钧; 审校 郑茵/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”