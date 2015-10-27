马来西亚期市：棕榈油期货因马币走贬而上涨1.8%，但需求放缓限制涨幅

他补充称，本地棕榈油榨商协会10月预估产出增加，与季节性产出下滑的趋势相左。

“若这样的形势维持下去，10月底的库存可能接近290-300万吨。此一疑虑已经渗入市场。”

成交量为38,886口，高于平常的35,000口。

马币贬值通常会对棕榈油价格提供一些支撑，因这会使得棕榈油对于海外买家而言更为便宜。

马币兑美元周二贬值0.9%，受到原油价格下跌以及本地股市表现欠佳打击。

周一船货检验数据显示，棕榈油的出口需求放缓，10月1-25日期间出口较上月下滑8-9%。