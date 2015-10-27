欧洲汇市：英镑下跌，因第三季GDP放缓幅度大于预期

这样的经济增长数据可能会令英国央行三思而行，该央行曾预测英国经济增长0.6%，并在考虑何时进行金融危机发生以来的首次升息。

周一的路透调查显示，分析师目前预测，直到明年第二季英国央行才会将利率从纪录低位上调，时间晚于此前预估，因央行在推高通胀方面尚无进展。

“市场已经推迟了对首次升息时点的预期，所以我不认为今天的GDP数据会对升息时点有很大影响，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。

“市场已经消化了预期英国央行将采取非常温和的政策立场，所以可以说，英镑汇价已经反映了对许多坏消息的预期。”

英镑兑欧元 在英国GDP数据公布后转为持平，约报0.72055英镑。(完)

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