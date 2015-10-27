亚洲橡胶：收盘大跌4.1%创六年低点，受上海期胶走软拖累

交易商表示，油价走软及上海期胶隔夜下跌在开盘引发一轮卖盘。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌315元人民币，收于每吨10,805元人民币。

Yutaka Shoji的分析师Jiong Gu表示，展期也是导致市场下跌的原因。

“整体人气疲软，但我认为市场触及六年低点并不是出于新的基本面原因，”他说。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤125.0美分，上涨1.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 张涛)