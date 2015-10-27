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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 19:24 BJT

东南亚股市：大多收跌，关注美联储会议

多数亚洲股市周一因中国央行降息而录得的涨势周二消退，国内投资者带头抛售印尼 和菲律宾 股票。

交易所数据显示，外资分别买超1,581.7亿印尼卢比和5.41亿披索印尼和菲律宾股票。

曼谷股市 收盘小幅下跌，外资卖超17亿泰铢，周一为买超12亿泰铢。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 353.79 -2.15 -0.60 -13.87 410.77

新加坡 3052.53 -30.54 -0.99 -9.29 3365.15

马来西亚 1696.95 -9.84 -0.58 -3.65 1761.25

泰国 1424.05 -0.11 -0.01 -4.92 1497.67

印尼 4674.06 -17.65 -0.38 -10.58 5226.95

菲律宾 7325.76 1.36 +0.02 +1.32 7230.57

越南 598.44 -0.17 -0.03 +9.68 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英；审校 张荻)

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