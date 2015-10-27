美股业绩：康宁季度营收下降5%，因全球经济疲弱且美元升值

路透10月27日 - 苹果 供应商康宁 公布季度营收下降5.1%，因全球经济疲弱且美元升值。

该公司截至9月30日的第三季净利降至2.12亿美元或每股0.15美元，上年同期分别为10.1亿和0.72美元。

康宁表示，核心净营收从25.8亿美元降至24.5亿美元。

“全球经济走软，尤其是中国经济，以及美元升值，影响了我们的各项业务，”康宁财务长Tony Tripeny周二在声明中表示。

该公司还把股票回购授权提高了40亿美元。(完)