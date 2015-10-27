美股业绩：康宁季度营收下降5%，因全球经济疲弱且美元升值

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月27日 - 苹果 供应商康宁 公布季度营收下降5.1%，因全球经济疲弱且美元升值。
该公司截至9月30日的第三季净利降至2.12亿美元或每股0.15美元，上年同期分别为10.1亿和0.72美元。
康宁表示，核心净营收从25.8亿美元降至24.5亿美元。
“全球经济走软，尤其是中国经济，以及美元升值，影响了我们的各项业务，”康宁财务长Tony Tripeny周二在声明中表示。
该公司还把股票回购授权提高了40亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。