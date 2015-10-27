标题新闻：美国计划根据周一达成的一项协议在2018-2025年出售8%的战略原油储备--彭博

美国股市：在美联储利率决定公布后多数小跌，但金融股攀升
路透5月3日 - 美国股市周三收盘多数小跌，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，投资者消化又一波密集的业绩发布。
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路透5月3日 - 美国股市周三收盘多数小跌，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，投资者消化又一波密集的业绩发布。
路透首尔5月4日 - 韩国央行周四公布，韩国4月底外汇储备从上月的 3,753.0亿美元上升至3,765.7亿美元，创下纪录第二高位。 4月外汇储备增长12.7亿美元，令外汇储备在2016年9月触及历史高位 3,777.7亿美元后再创新高。 韩国央行将4月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益， 以及美元兑亚洲货币在4月下跌，从而令央行持有的其他货币资产的价值 在转换成美元时上升。 截至今年4月，韩国的外汇储备量全球排名第八。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 376.57 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377. 77(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
今日CBOT大豆预估成交量为126,275口，豆粕为78,239口，豆油为68,569口。(完) (编译 刘静；审校 母红)