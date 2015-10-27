标题新闻：美国计划根据周一达成的一项协议在2018-2025年出售8%的战略原油储备--彭博

韩国数据：4月底外汇储备急升至3,765.7亿美元，创纪录第二高位

路透首尔5月4日 - 韩国央行周四公布，韩国4月底外汇储备从上月的 3,753.0亿美元上升至3,765.7亿美元，创下纪录第二高位。 4月外汇储备增长12.7亿美元，令外汇储备在2016年9月触及历史高位 3,777.7亿美元后再创新高。 韩国央行将4月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益， 以及美元兑亚洲货币在4月下跌，从而令央行持有的其他货币资产的价值 在转换成美元时上升。 截至今年4月，韩国的外汇储备量全球排名第八。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 376.57 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377. 77(完) (编译 利棣儿；审校 母红)