国际油市：供应过剩继续抑制亚洲柴油裂解价差

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月27日 - 冬季临近未能给柴油裂解价差带来太大提振，业内消息人士说，因中国柴油供应过剩。
由于中国经济放缓导致柴油需求下降，同时炼油产能增加导致供应上升，中国的柴油出口一直处于纪录高位。
Energy Aspects表示，在削减加工量以及中东供应中断后，亚洲炼油利润率上升，但因汽油和中质馏分油动态的变化，利润率改善的情况不太可能持续。
南非和越南出现了一些现货柴油需求，这略微提振了裂解价差。
越南的PV Oil求购11月柴油船货，Engen Petroleum则求购船期为11月的低硫柴油船货。
新加坡现货市场无交易达成。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”