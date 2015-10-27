国际油市：供应过剩继续抑制亚洲柴油裂解价差

路透新加坡10月27日 - 冬季临近未能给柴油裂解价差带来太大提振，业内消息人士说，因中国柴油供应过剩。

由于中国经济放缓导致柴油需求下降，同时炼油产能增加导致供应上升，中国的柴油出口一直处于纪录高位。

Energy Aspects表示，在削减加工量以及中东供应中断后，亚洲炼油利润率上升，但因汽油和中质馏分油动态的变化，利润率改善的情况不太可能持续。

南非和越南出现了一些现货柴油需求，这略微提振了裂解价差。

越南的PV Oil求购11月柴油船货，Engen Petroleum则求购船期为11月的低硫柴油船货。

新加坡现货市场无交易达成。 (完)

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