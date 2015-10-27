国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，汽油裂解价差触及六日高点

路透新加坡10月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从一周半高点下跌，至两日低点每吨87.30美元，受充裕的供应拖累。

疲软的基本面导致韩国成本加运费(C&F)的现货价格自上周以来一直维持贴水状态，此前升水维持了五周时间。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入约5万吨石脑油，12月上半月装运至丽水，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨大约贴水3.25美元。

交易员表示，由于亚洲石脑油裂解装置大多在开足马力运转，需求因而受到了抑制。

中国需求保持坚挺，9月进口量近73.5万吨，为今年第三次刷新高点，也较前八个月平均进口量增加约50%。

交易员说，但来自欧洲和地中海的西方船货远远高于需求。

印度斯坦石油公司(HPCL)可能已经售出至多2.5万吨石脑油，11月11-13日从孟买发货，但细节尚不清楚。一位交易员说，这批船货可能卖给了托克(Trafigura)。

亚洲汽油裂解价差小幅升至六个交易日高点每桶10.09美元，之前曾触及10月21日创下的八个月低点每桶8.05美元。

路透调查显示，美国上周汽油库存料下降160万桶。

新加坡现货市场有四笔交易达成，其中三笔为汽油，一笔为石脑油。

联合石化向贡渥(Gunvor)出售了92号汽油船货，船期为11月19-23日，售价为每桶57.20美元。

卢克石油(Lukoil)向维多公司购买了92号汽油船货，船期为11月17-21日，价格为每桶57.28美元。

卢克石油还向Phillips 66购买了95号汽油船货，船期为11月11-15日，价格为每桶升水1.20美元。

壳牌向伊藤忠商事出售12月下半月装运的石脑油船货，价格为每吨440美元。(完)

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