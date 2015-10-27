国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，汽油裂解价差触及六日高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从一周半高点下跌，至两日低点每吨87.30美元，受充裕的供应拖累。
疲软的基本面导致韩国成本加运费(C&F)的现货价格自上周以来一直维持贴水状态，此前升水维持了五周时间。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入约5万吨石脑油，12月上半月装运至丽水，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨大约贴水3.25美元。
交易员表示，由于亚洲石脑油裂解装置大多在开足马力运转，需求因而受到了抑制。
中国需求保持坚挺，9月进口量近73.5万吨，为今年第三次刷新高点，也较前八个月平均进口量增加约50%。
交易员说，但来自欧洲和地中海的西方船货远远高于需求。
印度斯坦石油公司(HPCL)可能已经售出至多2.5万吨石脑油，11月11-13日从孟买发货，但细节尚不清楚。一位交易员说，这批船货可能卖给了托克(Trafigura)。
亚洲汽油裂解价差小幅升至六个交易日高点每桶10.09美元，之前曾触及10月21日创下的八个月低点每桶8.05美元。
路透调查显示，美国上周汽油库存料下降160万桶。
新加坡现货市场有四笔交易达成，其中三笔为汽油，一笔为石脑油。
联合石化向贡渥(Gunvor)出售了92号汽油船货，船期为11月19-23日，售价为每桶57.20美元。
卢克石油(Lukoil)向维多公司购买了92号汽油船货，船期为11月17-21日，价格为每桶57.28美元。
卢克石油还向Phillips 66购买了95号汽油船货，船期为11月11-15日，价格为每桶升水1.20美元。
壳牌向伊藤忠商事出售12月下半月装运的石脑油船货，价格为每吨440美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”