国际油市：亚洲燃料油裂解价差创五周最窄贴水，但充足供应或令市场逆转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月27日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周二每桶贴水7.78美元，为五周以来最窄贴水，受新加坡现货窗口近来交易活跃及低油价提振。
但交易和行业消息人士认为，贴水收窄的情况不太可能持续，因持续的供应过剩局面料将使市场很快发生逆转。
咨询公司JBC Energy在每日报告中说，亚洲燃料油和欧洲低硫燃料油裂解价差近来好转，但不应该将此视为全球市场即将复苏的信号。
更确切地说，裂解价差好转是亚洲季节性需求强劲及欧洲含硫原油加工量增加的反映。
JBC Energy还说，预计第四季全球燃料油供应将高于第三季。
台塑石化标售15,000万吨裂解燃料油，11月8-10日从麦寮装运，招标于10月29日结束。
新加坡现货市场方面，雪佛龙(Chevron)向壳牌出售4万吨380-cst燃料油，船期为11月21-25日，售价为每吨贴水2.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”