国际油市：亚洲燃料油裂解价差创五周最窄贴水，但充足供应或令市场逆转

路透新加坡10月27日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周二每桶贴水7.78美元，为五周以来最窄贴水，受新加坡现货窗口近来交易活跃及低油价提振。

但交易和行业消息人士认为，贴水收窄的情况不太可能持续，因持续的供应过剩局面料将使市场很快发生逆转。

咨询公司JBC Energy在每日报告中说，亚洲燃料油和欧洲低硫燃料油裂解价差近来好转，但不应该将此视为全球市场即将复苏的信号。

更确切地说，裂解价差好转是亚洲季节性需求强劲及欧洲含硫原油加工量增加的反映。

JBC Energy还说，预计第四季全球燃料油供应将高于第三季。

台塑石化标售15,000万吨裂解燃料油，11月8-10日从麦寮装运，招标于10月29日结束。

新加坡现货市场方面，雪佛龙(Chevron)向壳牌出售4万吨380-cst燃料油，船期为11月21-25日，售价为每吨贴水2.50美元。(完)

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