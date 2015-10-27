更正-欧洲股市：下跌，因巴斯夫和诺华制药财测疲弱且美股下滑

(更正：因中文译文有误，第一段“两周高位”应改为“两个月高位”)

* FTSEurofirst 300指数下跌1%

* 巴斯夫和诺华制药财测不及预期，两家公司股价下滑

* Altice上涨，因将和投资者一起买入Cablevision的三成股权

路透伦敦10月27日 - 欧洲股市周二从上周触及的两个月高位进一步回落，因巴斯夫 和诺华制药 股价下跌，且美股开盘走低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1%，报1,469.82点，在尾盘延续跌势，因美股下跌，此前美国公布疲弱的经济数据和布兰特原油价格急挫拖累能源股走低。

FTSEurofirst 300指数在今年迄今上涨约8%，但较4月触及的峰值回落了10%。

在下跌个股中，德国化学产品大厂巴斯夫(BASF)劲跌4.7%，此前公司下跌其全年盈利指引，因中国、巴西和其他新兴市场销售疲弱。

诺华制药回落1.6%，此前公司公布的第三季核心净利下滑，不及分析师预期。

汤森路透StarMine提供的数据显示，迄今有22%的TOXX Europe 600指数 成份股公布了业绩，其中63%的公司盈利符合或好于分析师预期，仅48%的公司营收符合和好于预期。

半导体股也受创，Austria Microsystems (AMS) 在周一稍晚发出盈警，称预计第四季业绩疲弱，拖累AMS股价周二暴跌15.5%。

该板块是市场焦点所在，因苹果 将在周二美股收市后公布业绩。

在涨幅居前的个股中，电信集团Altice 上扬1.8%，因Altice将和BC Partners (BCP)及加拿大退休金计划投资局(Canada Pension Plan Investment Board,CPPIB)一起买入Cablevision的三成股权。