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市场报道 | 2015年 10月 28日 星期三 04:19 BJT

美股盘后：推特大跌9%，此前公布季度业绩和财测

路透10月27日 - 推特 周二在盘后交易中大跌9%，之前该公司公布季度业绩。

推特公布，第三季非GAAP每股收益为0.10美元，GAAP每股亏损为0.20美元。第三季营收为5.69亿美元，较上年同期上升58%。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第三季每股收益0.05美元，营收5.596亿美元。

推特预计第四季营收为6.95-7.10亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第四季营收为7.397亿美元。(完)

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