美股盘后：推特大跌9%，此前公布季度业绩和财测

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月27日 - 推特 周二在盘后交易中大跌9%，之前该公司公布季度业绩。
推特公布，第三季非GAAP每股收益为0.10美元，GAAP每股亏损为0.20美元。第三季营收为5.69亿美元，较上年同期上升58%。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第三季每股收益0.05美元，营收5.596亿美元。
推特预计第四季营收为6.95-7.10亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第四季营收为7.397亿美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。