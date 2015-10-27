芝加哥期市：CBOT大豆期货反弹，因现货市场上涨和低吸买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，在连跌三日后反弹，受助于低吸买盘和现货市场上涨。
现货大豆市场走强，因农户不愿卖出大豆。交易员说，美国农户的大豆收割接近尾声，他们将大豆储存起来，不愿意卖出。
豆粕期货也上涨，因大豆交付到加工厂的速度缓慢，加工商不得不限制大豆压榨速度。
交易商也表示，大豆出口需求良好带动大豆期货市场周二上涨。
豆油期货收涨，因在连跌三天后有低吸买盘。
11月大豆期货合约 收涨6-1/4美分，报每蒲式耳8.91-1/4美元。
12月豆粕合约 收涨2.5美元，报每短吨304.7美元。12月豆油合约 升0.11美分，报27.89美分。
今日CBOT大豆预估成交量为220,696口，豆粕为91,344口，豆油为136,409口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。