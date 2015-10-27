芝加哥期市：CBOT大豆期货反弹，因现货市场上涨和低吸买盘

路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，在连跌三日后反弹，受助于低吸买盘和现货市场上涨。

现货大豆市场走强，因农户不愿卖出大豆。交易员说，美国农户的大豆收割接近尾声，他们将大豆储存起来，不愿意卖出。

豆粕期货也上涨，因大豆交付到加工厂的速度缓慢，加工商不得不限制大豆压榨速度。

交易商也表示，大豆出口需求良好带动大豆期货市场周二上涨。

豆油期货收涨，因在连跌三天后有低吸买盘。

11月大豆期货合约 收涨6-1/4美分，报每蒲式耳8.91-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨2.5美元，报每短吨304.7美元。12月豆油合约 升0.11美分，报27.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为220,696口，豆粕为91,344口，豆油为136,409口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)