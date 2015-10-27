纽约期市：ICE期棉在交投清淡中上涨，交易商等待棉花收割的进一步消息

路透纽约10月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在交投清淡中上涨，交易商称，实货需求仍然疲弱，市场人士在等待美国棉花种植区近期降水对收割进度影响的进一步消息。

“市场淡静，没有消息推动价格，”商品投资公司Logic Advisors的合伙人Ron Lawson说，棉花价格仍处于狭窄交投区间的中点。

ICE-12月期棉 收涨0.21美分，或0.3%，报每磅62.34美分，盘中交易区间在62.18-63.18美分。

美元指数 小升0.05%。汤森路透核心商CRB指数 跌0.49%。(完)

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