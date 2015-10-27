全球金市：金价在淡静交投中返回1,160美元以上，静待美联储政策声明

* 交易商保持谨慎，美联储周二召开为期两日的政策会议

* 股市回落，因风险意愿减弱

* 9月香港净流入内地黄金量急升

* 关注周三1800 GMT美联储政策声明

路透纽约/伦敦10月27日 - 金价周二小升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始为期两天的政策会议令投资者转趋谨慎，且市场变动不大，因买家等候美联储升息时机的最新线索。

1913 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,165.90美元。美国12月期金 收跌0.03%，报每盎司1,165.80美元。

“近期美国经济数据的表现，可能令美联储不愿行动，决策者可能没有其他选项，只有在周三（政策会议后发表的声明中）喊低美元，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam说。

如果是这样的话，“金价将继续其最小阻力的路径，目前是倾向上行，”他说。

全球股市回落，投资者在等待周二稍后苹果公布业绩及美联储在周三1800 GMT发表政策声明。

美元指数上涨，扭转早盘的跌势，因一民间调查显示10月美国消费者信心意外下跌，拉低美元汇价。

香港政府统计处周二发布数据显示，9月份由香港净流入中国内地的黄金量连续第三个月回升，按月大增64%，且为自去年11月以来最多。据统计处电邮给路透的最新数据，9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为109,786公斤（107.786吨），按月增62%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自8月的59,319公斤升至9月的97,242公斤。

现货银 持平在每盎司15.83美元。现货铂金 回落0.9%，报每盎司984.25美元。现货钯金 下跌0.2%，报每盎司677.75美元。(完)

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