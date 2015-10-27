国际油市：最新一周美国原油库存增加410万桶-API

路透纽约10月27日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，因进口上升，而汽油库存和馏分油库存减少，尽管炼油厂产出增加。

API公布，截至10月23日该周，美国原油库存增加410万桶，至4.771亿桶，略高于路透调查显示分析师预期的增加340万桶。库欣原油库存减少74.8万桶。

API称，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少260万桶，预估为减少170万桶。(完)