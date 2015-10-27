国际油市：最新一周美国原油库存增加410万桶-API

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月27日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，因进口上升，而汽油库存和馏分油库存减少，尽管炼油厂产出增加。
API公布，截至10月23日该周，美国原油库存增加410万桶，至4.771亿桶，略高于路透调查显示分析师预期的增加340万桶。库欣原油库存减少74.8万桶。
API称，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少260万桶，预估为减少170万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。