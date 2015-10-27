《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月27日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 79.44 +3.09 +4.05 7460177
京东 27.66 +0.82 +3.06 13370688
新浪 46.83 -0.16 -0.34 289772
搜狐 47.99 -0.51 -1.05 325936
网易 142.52 +1.65 +1.17 653813
百度 173.86 +7.62 +4.58 6553423
台湾
台湾积体电路 22.20 +0.04 +0.18 1648662
联电 1.92 -0.02 -1.03 231798
日月光 5.98 -0.03 -0.50 424218
硅品精密 6.73 +0.00 +0.00 253255
和信超媒体 0.52 -0.04 -6.29 42014
友达 2.91 -0.05 -1.69 613411
中华电信 31.12 -0.06 -0.19 99853
台湾国际航电 34.79 -0.45 -1.28 1054925
香港
中国移动 61.07 +0.29 +0.48 100410
中国联通 12.58 -0.07 -0.55 221858
中国电信 53.70 +0.14 +0.26 13768
中芯国际 4.59 -0.15 -3.16 4262
电讯盈科 5.47 -0.07 -1.18 1996
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”