版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 79.44 +3.09 +4.05 7460177

京东 27.66 +0.82 +3.06 13370688

新浪 46.83 -0.16 -0.34 289772

搜狐 47.99 -0.51 -1.05 325936

网易 142.52 +1.65 +1.17 653813

百度 173.86 +7.62 +4.58 6553423

台湾

台湾积体电路 22.20 +0.04 +0.18 1648662

联电 1.92 -0.02 -1.03 231798

日月光 5.98 -0.03 -0.50 424218

硅品精密 6.73 +0.00 +0.00 253255

和信超媒体 0.52 -0.04 -6.29 42014

友达 2.91 -0.05 -1.69 613411

中华电信 31.12 -0.06 -0.19 99853

台湾国际航电 34.79 -0.45 -1.28 1054925

香港

中国移动 61.07 +0.29 +0.48 100410

中国联通 12.58 -0.07 -0.55 221858

中国电信 53.70 +0.14 +0.26 13768

中芯国际 4.59 -0.15 -3.16 4262

电讯盈科 5.47 -0.07 -1.18 1996

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐