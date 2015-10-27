更新版 1-《全球汇市》美国数据疲弱提振美元小涨，静待美联储政策声明

* 美元兑欧元、英镑和瑞郎小幅攀升

* 交易商没有对美国耐久财订单和消费者信心数据作反应

* 对原油价格敏感的货币下跌，因油价触及六周低位 (新增文末收盘表格)

路透纽约10月27日 - 美元兑一篮子货币周二小涨，因美国数据疲弱且投资者保持观望，静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布政策声明提振美元。

美元兑欧元、英镑和瑞郎上涨，交易商没有对令人失望的两份经济数据作出反应。美国周二公布9月耐久财订单下跌1.2%，10月消费者信心指数也意外回落。

“我认为(周二公布的美国数据)对本周美联储会议不会带来很大的影响。决策者关注的是整体趋势，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示，“更重要的是，我们将密切关注美联储政策声明的内容，看美联储是否调整了对经济的评估。”

在纽约尾盘，美元指数 小升0.08%，报96.948，从稍早触及96.583的低位反弹。

Viloria补充说，美国就业市场和经济活动状况、以及中国降息和欧洲央行将进一步放宽政策的信号是交易商的关注所在。

“如果美联储像近期会议那样提到全球经济状况，这将在一定程度上制约美元的表现和对美联储升息的预期，”他说。

市场广泛预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将不会结束其近零利率政策。FOMC将在周三结束为期两日的政策会议。FOMC仍可能暗示，在12月会议升息是可能的。

根据CME Group的FedWatch工具显示，美国利率期货市场走势暗示交易商预计美联储周三升息的机率为5%，在12月会议上升息的机率为30%。

FOMC将在周三1800 GMT公布政策声明。

其他货币方面，原油相关货币受到重创，因油价连续第三个交易日下滑，因担心全球供应持续过剩将拉低油价，及损及挪威和俄罗斯等原油出口国的经济。

挪威克朗兑美元 大跌1.65%，报8.4623克朗，俄罗斯卢布兑美元 劲跌逾3%，至64.9475卢布.

加元也下跌，但跌幅小于其他石油货币。加元兑美元 触及1.3270加元，此为10月初来最低水平。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1048 1.1056 -0.07 -8.67 1.2097

美元/日圆 120.45 121.07 -0.51 +0.64 119.68

欧元/日圆 133.05 133.88 -0.62 -8.10 144.77

美元/瑞郎 0.9858 0.9835 +0.23 -0.83 0.9941

英镑/美元 1.5295 1.5349 -0.35 -1.79 1.5573

美元/加元 1.3264 1.3150 +0.87 +14.17 1.1618

澳元/美元 0.7188 0.7246 -0.80 -12.00 0.8168

欧元/瑞郎 1.0894 1.0873 +0.19 -9.41 1.2026

欧元/英镑 0.7218 0.7200 +0.25 -6.92 0.7755

新西兰元/美元 0.6758 0.6782 -0.35 -13.33 0.7797

美元/挪威克朗 8.4480 8.3249 +1.48 +13.06 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3453 9.2146 +1.42 +3.39 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4984 8.5053 -0.08 +9.02 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3954 9.4055 -0.11 -0.78 9.4688