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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 06:10 BJT

****澳新经济指标预测--10月28日-11月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月26日当周

10月28日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +1.7% +1.5%

央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.5% +2.4%

央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.6%

(较上年同期) +2.4% +2.2%

2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.75%

10月29日(四)

0030 澳洲出口价格 第三季 -- -4.4%

进口价格 -- +1.4%

2145 新西兰建筑许可 9月 -- -4.9%

10月30日(五)

0000 新西兰NBNZ企业展望指数 10月 -- -18.9%

企业自身活动指数 -- +16.7%

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.1%

0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.6%

房屋信贷 -- +0.6%

11月2日当周

11月1日(日)

2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 52.1

11月1-2日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.3%

11月2日(一)

0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +2.3%

0030 澳洲建筑许可 9月 -- -6.9%

民间建筑许可 -- +4.9%

11月3日(二)

0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 2.00%

2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3

2245 新西兰HLFS失业率 第三季 -- 5.9%

HLFS就业增长(较前季) -- +0.3%

HLFS就业参与率 -- 69.3%

11月4日(三)

0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4%

(较前季) 第三季 -- +0.8%

0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差30.95

进口(较前月) -- +1.0%

出口(较前月) -- 持平

(完)

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