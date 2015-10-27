更新版1-美股业绩：阿里巴巴第二季营收超出预期，得益于移动销售增长

从阿里巴巴最新的投资可看出，该公司正试图以新型态的线上采购，取代目前销售量增速放缓的线上购物。例如，阿里巴巴以46亿美元投资苏宁云商。

阿里巴巴也斥资35亿美元，成为优酷土豆 的唯一拥有者。中国线上视频用户已开始为高清线上串流服务付费。

但阿里巴巴主要营收来源，仍来自中国国内线上购物者的买气，此一业务主要由GMV增长所带动。

最新季度的增长主要来自天猫，其GMV成长56%。而阿里巴巴目前最大的GMV贡献者淘宝仅增长15%，显示出放缓迹象。

分析师不禁要问阿里巴巴高管，是否正在将运营重心由淘宝转向其他部分，但高管目前对此并未透露太多。

根据汤森路透I/B/E/S，阿里巴巴9月30日止的季度营收增长至34.9亿美元，好于分析师预估的34.4亿。

可归属股东的净利达到35.8亿美元，或每股1.40美元。阿里巴巴扣除项目的获利为每股0.57美元，优于分析师预估的0.54美元。

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