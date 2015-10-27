美国个股：IBM称美证交会在调查公司账目，盘中股价触及五年低点

* 调查涉及某些交易的营收确认方式

* IBM将再回购40亿美元股份

* 股价盘中触及五年低点

路透旧金山10月27日 - IBM(国际商业机器公司) 周二表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查该公司如何确认该公司在美国、英国和爱尔兰几笔交易的营收。这一消息推动其股价跌4%。

IBM称，公司在8月获悉调查消息，正在配合证交会的调查，但未公布调查涉及哪些交易。

IBM发言人对路透表示，该公司确认营收有“严格规范的程序”。

IBM股价一度跌4.4%至五年低点137.33美元，终场收低4%。

一周前该公司公布低迷的财报，并调降对2015年的获利预估。

“调查的时机太不是时候了，因为受此消息影响，该股刷新52周低点，”Belpointe分析师David Nelson称。